https://ria.ru/20200630/1573699870.html
МИД Белоруссии рассказал, когда назначит посла в США
Белоруссия планирует завершить процедуры по направлению посла республики в США за 1,5-2 месяца, заявил во вторник в Минске глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:57
2020-06-30T17:57
владимир макей
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , минск, белоруссия, вашингтон (город), сша, в мире