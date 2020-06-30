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МИД Белоруссии рассказал, когда назначит посла в США
Белоруссия планирует завершить процедуры по направлению посла республики в США за 1,5-2 месяца, заявил во вторник в Минске глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:57
владимир макей
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353
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владимир макей , минск, белоруссия, вашингтон (город), сша, в мире

МИД Белоруссии рассказал, когда назначит посла в США

17:57 30.06.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия планирует завершить процедуры по направлению посла республики в США за 1,5-2 месяца, заявил во вторник в Минске глава МИД республики Владимир Макей.
"Я думаю, что это должно случиться в течение ближайшего месяца - полутора, двух максимум", - сказал Макей журналистам.
По его словам, "завершаются внутригосударственные процедуры по определению кандидатуры, которая будет занимать должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Соединенных штатах Америки".
По словам министра, как только будут завершены окончательно все внутригосударственные процедуры, общественность узнает фамилию и имя кандидата. "Мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в Вашингтон и начал работу как можно скорее. Точно так же в этом заинтересована и американская сторона", - подчеркнул глава МИД.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Вчера, 17:54
МИД Белоруссии рассказал о "долгосрочных" поставках нефти из США
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Владимир МакейМинскБелоруссияВашингтон (город)СШАВ мире
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