Демократы потребовали отчета разведки о "сговоре" России с талибами

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Демократы в палате представителей Демократы в палате представителей США потребовали, чтобы представители американской разведки лично рассказали им об информации о якобы "сговоре" России с талибами против военных США, заявил во вторник лидер демократического большинства в палате Стени Хойер.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

"Я призываю, чтобы Белый дом и глава аппарата выполнили мою просьбу и обеспечили, чтобы нам дали объяснения разведсообществом напрямую, чтобы мы могли в этом полностью разобраться", - сказал Хойер журналистам.

По его словам, проведенный накануне Белым домом брифинг для восьми конгрессменов дал им представление только о позиции Белого дома, но не о позиции разведки. Демократы настаивают на том, чтобы разведка дала им свою оценку достоверности сообщений.

При этом один раз 81-летний Хойер оговорился и назвал Россию Советским Союзом.

Он также поддержал идею, высказанную ранее лидерами демократов, о том, чтобы отдельный брифинг по этой теме был проведен для всего состава палаты представителей. По его словам, нет сомнений, что "Россия по-прежнему вовлечена в ситуацию в Афганистане в отрицательном ключе".

Он отказался ответить на дополнительные вопросы.

"Сегодня я озвучил обеспокоенность Белому дому, которая, думаю, есть у многих из нас, по поводу возможного наличия нежелания информировать президента о том, что он не хочет слышать. И это может быть еще более верно в отношении (президента РФ Владимира) Путина и путинской России, чем в отношении других тем", - заявил принимавший участие в брифинге глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф

Посольство РФ в США ранее потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что обвинения РФ в "сговоре" с талибами не подтверждены спецслужбами США.