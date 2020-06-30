Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия продлила еще на полгода, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдавии, в том числе фруктов, овощей и вина, говорится в постановлении правительства РФ.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о применении нулевых пошлин в отношении овощей, свежих фруктов и ягод, овощных консервов и вина. Отдельно в постановлении отмечено введение нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника (на период до 31 декабря 2020 года).

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон сообщал о том, что Россия согласилась продлить беспошлинные поставки молдавских товаров после 30 июня текущего года. По его словам, данная мера позволит производителям из Молдавии сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год.