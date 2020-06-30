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Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила еще на полгода, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдавии, в том числе фруктов, овощей и вина, говорится в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:54
россия
игорь додон
молдавия
экономика
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россия, игорь додон, молдавия, экономика

Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров

17:54 30.06.2020
215
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа молдавских вин
Продажа молдавских вин
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Продажа молдавских вин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия продлила еще на полгода, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдавии, в том числе фруктов, овощей и вина, говорится в постановлении правительства РФ.
Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о применении нулевых пошлин в отношении овощей, свежих фруктов и ягод, овощных консервов и вина. Отдельно в постановлении отмечено введение нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника (на период до 31 декабря 2020 года).
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
24 июня, 05:18
Межгосударственные отношения России и Молдавии
На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон сообщал о том, что Россия согласилась продлить беспошлинные поставки молдавских товаров после 30 июня текущего года. По его словам, данная мера позволит производителям из Молдавии сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, впоследствии действие данной нормы продлевалось несколько раз.
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РоссияИгорь ДодонМолдавияЭкономика
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