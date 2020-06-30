ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович

По ее словам, "развитие любой эпидемии имеет свои законы, и в случае России необходимо учитывать тот факт, что страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои демографические и социально-экономические особенности, которые также оказывают влияние на рост или сокращение числа случаев инфекции".

"В целом в последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране, хотя есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами либо с точки зрения количества новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер, направленных на ограничения скоплений людей при невозможности сохранения физической дистанции друг от друга", - сказала Вуйнович.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2019 (30,2%) без клинических проявлений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.