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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:54
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мелита вуйнович
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России

17:54 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
По ее словам, "развитие любой эпидемии имеет свои законы, и в случае России необходимо учитывать тот факт, что страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои демографические и социально-экономические особенности, которые также оказывают влияние на рост или сокращение числа случаев инфекции".
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"В целом в последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране, хотя есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами либо с точки зрения количества новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер, направленных на ограничения скоплений людей при невозможности сохранения физической дистанции друг от друга", - сказала Вуйнович.
Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2019 (30,2%) без клинических проявлений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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