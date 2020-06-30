https://ria.ru/20200630/1573699628.html
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:54
2020-06-30T17:54
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович
.
По ее словам, "развитие любой эпидемии имеет свои законы, и в случае России необходимо учитывать тот факт, что страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои демографические и социально-экономические особенности, которые также оказывают влияние на рост или сокращение числа случаев инфекции".
"В целом в последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых выявленных случаев по всей стране, хотя есть регионы (и они меняются с течением времени), которые сталкиваются с более серьезными проблемами либо с точки зрения количества новых случаев, либо оказания медицинской помощи, либо введения адекватного сочетания так называемых немедицинских мер, направленных на ограничения скоплений людей при невозможности сохранения физической дистанции друг от друга", - сказала Вуйнович.
Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2019 (30,2%) без клинических проявлений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.