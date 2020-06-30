Жителя Вологодской области осудили за поджог водителя авто

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина, избивший под Вологдой водителя и поджегший его в автомобиле, приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Наталья Летенкова.
Ранее сообщалось, что 16 июня на автодороге между деревнями Шестаково и Подволочье Кичменгско-Городецкого района 34-летний житель Вологодской области, управлявший автомобилем Audi, согласился отбуксировать автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 61-летний местный житель.
В процессе буксировки автомобили столкнулись, из-за чего водитель Audi учинил драку. Он избил руками и ногами второго водителя, затем усадил в салон его же автомобиля, облил бензином из канистры и поджег.
Отмечается, что мужчину задержали в кратчайшие сроки. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
"Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, а также со взысканием компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 400 тысяч рублей", - сообщила Летенкова.