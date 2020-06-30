Жителя Вологодской области осудили за поджог водителя авто

"Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, а также со взысканием компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 400 тысяч рублей", - сообщила Летенкова.