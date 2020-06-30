https://ria.ru/20200630/1573699393.html
Умер американский режиссер и актер Карл Райнер
Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, сыгравший роль Сола Блума в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:51
2020-06-30T17:51
культура
беверли-хиллз
дональд трамп
сша
в мире
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беверли-хиллз
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беверли-хиллз, дональд трамп, сша, в мире