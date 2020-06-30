Умер американский режиссер и актер Карл Райнер

За свою карьеру Райнер получил девять премий "Эмми", пять из которых вручены за "Шоу Дика Ван Дайка", пишет издание. В качестве режиссера он принял участие в создании множества комедий, в том числе "Придурок", "Весь я", "Лето напрокат", "Мертвые пледов не носят" и "Это старое чувство". Райнер также снимался в картине "Одиннадцать друзей Оушена" и его сиквелах, а также часто появлялся в сериалах и ситкомах, среди которых "Красотки в Кливленде", "Два с половиной человека" и "Парки и зоны отдыха".