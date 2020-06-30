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Умер американский режиссер и актер Карл Райнер
Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, сыгравший роль Сола Блума в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:51
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беверли-хиллз, дональд трамп, сша, в мире

Умер американский режиссер и актер Карл Райнер

17:51 30.06.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский сценарист, режиссер и актер Карл Райнер
Американский сценарист, режиссер и актер Карл Райнер
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, сыгравший роль Сола Блума в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет в США, сообщает издание Variety со ссылкой на его ассистента Джуди Наги.
По словам Наги, Райнер скончался в понедельник вечером в своем доме в Беверли-Хиллз от естественных причин.
За свою карьеру Райнер получил девять премий "Эмми", пять из которых вручены за "Шоу Дика Ван Дайка", пишет издание. В качестве режиссера он принял участие в создании множества комедий, в том числе "Придурок", "Весь я", "Лето напрокат", "Мертвые пледов не носят" и "Это старое чувство". Райнер также снимался в картине "Одиннадцать друзей Оушена" и его сиквелах, а также часто появлялся в сериалах и ситкомах, среди которых "Красотки в Кливленде", "Два с половиной человека" и "Парки и зоны отдыха".
Издание также отмечает, что Райнер активно высказывался в своих социальных сетях, где часто критиковал президента США Дональда Трампа.
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КультураБеверли-ХиллзДональд ТрампСШАВ мире
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