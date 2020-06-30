На дорогах Ставрополья внедрят интеллектуальные транспортные системы

СТАВРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. На дорогах На дорогах Ставрополья в 2021-2022 годах планируется создать 22 подсистемы интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предназначенной для автоматизации процессов управления дорожным движением, сообщает управление информполитики региона.

Край был отобран Роставтодором в числе других регионов, подавших заявки на финансирование проектирования и внедрения ИТС. Система включает города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация мероприятий пройдет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как отметили в департаменте, на территории Ставрополья планируется создатье порядка 22 подсистем, входящих в ИТС, из них семь - на региональных дорогах. Это подсистемы метеомониторинга, мониторинга параметров транспортных потоков, светофорного управления, информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, мониторинга экологических параметров, весогабаритного контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта.

Остальныые системы установят на муниципальных дорогах, входящих в Ставропольскую городскую агломерацию. Здесь, согласно эскизному проекту, планируется создать подсистему контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры, светофорного управления и так далее.

Проектные работы предполагается провести в этом году.