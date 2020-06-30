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На дорогах Ставрополья внедрят интеллектуальные транспортные системы
На дорогах Ставрополья в 2021-2022 годах планируется создать 22 подсистемы интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предназначенной для автоматизации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:49
ставропольский край
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РИА Новости
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353
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60
ставропольский край

На дорогах Ставрополья внедрят интеллектуальные транспортные системы

17:49 30.06.2020
38
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТрасса
Трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СТАВРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. На дорогах Ставрополья в 2021-2022 годах планируется создать 22 подсистемы интеллектуальной транспортной системы (ИТС), предназначенной для автоматизации процессов управления дорожным движением, сообщает управление информполитики региона.
Край был отобран Роставтодором в числе других регионов, подавших заявки на финансирование проектирования и внедрения ИТС. Система включает города с населением свыше 300 тысяч человек. Реализация  мероприятий пройдет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как отметили в департаменте, на территории Ставрополья планируется создатье порядка 22 подсистем, входящих в ИТС, из них семь - на региональных дорогах. Это подсистемы метеомониторинга, мониторинга параметров транспортных потоков, светофорного управления, информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, мониторинга экологических параметров, весогабаритного контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта.
Остальныые системы установят на муниципальных дорогах, входящих в Ставропольскую городскую агломерацию. Здесь, согласно эскизному проекту, планируется создать подсистему контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры, светофорного управления и так далее.
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Проектные работы предполагается провести в этом году.
"Функционирование интеллектуальной транспортной системы предполагает создание единой платформы управления. Благодаря ей станет возможным снизить количество аварийно-опасных участков на автодорогах, уменьшить количество погибших в ДТП, постепенно устранить загруженность дорог и свести на нет ущерб, наносимый дорогам большегрузным транспортом", - приводится в сообщении комментарий главы краевого Минстроя Евгения Штепы.
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Ставропольский край
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