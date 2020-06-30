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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 16,6 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 256, до 16 613, всего умерли 545 человека, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
молдавия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 16,6 тысячи

17:48 30.06.2020
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 256, до 16 613, всего умерли 545 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16357 зарегистрированных случаях коронавируса, 536 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 256 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 16 613. Всего 9 382 человека были вылечены, а 545 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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