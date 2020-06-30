В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 16,6 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 256 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 16 613. Всего 9 382 человека были вылечены, а 545 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.