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Четыре страны приняли рекомендации ЕС о снятии ограничений на границах
Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к рекомендации, принятой Советом стран Евросоюза, о постепенном снятии... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евросоюз, исландия, лихтенштейн, швейцария, норвегия, в мире

Четыре страны приняли рекомендации ЕС о снятии ограничений на границах

17:48 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к рекомендации, принятой Советом стран Евросоюза, о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз с 1 июля, говорится в сообщении Совета.
"Ассоциированные с Шенгеном страны - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, также принимают участие в этой рекомендации", - говорится в релизе.
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Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США.
Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.
Сама рекомендация не является обязательной для исполнения. "Органы власти стран-членов остаются ответственными за применение содержания рекомендации. Они могут при полной прозрачности снимать лишь постепенно ограничения на поездки по отношению к перечисленным странам", - говорится в релизе.
Согласно рекомендации, государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в этот специальный список. Сам список стоит пересматривать каждые две недели.
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