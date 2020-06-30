Четыре страны приняли рекомендации ЕС о снятии ограничений на границах

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Ассоциированные с Шенгеном Ассоциированные с Шенгеном Исландия , Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к рекомендации, принятой Советом стран Евросоюза , о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз с 1 июля, говорится в сообщении Совета.

"Ассоциированные с Шенгеном страны - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, также принимают участие в этой рекомендации", - говорится в релизе.

Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США

Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.

Сама рекомендация не является обязательной для исполнения. "Органы власти стран-членов остаются ответственными за применение содержания рекомендации. Они могут при полной прозрачности снимать лишь постепенно ограничения на поездки по отношению к перечисленным странам", - говорится в релизе.

Согласно рекомендации, государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в этот специальный список. Сам список стоит пересматривать каждые две недели.