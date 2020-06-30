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В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 302
В Северной Македонии за сутки скончались четверо больных COVID-19, общее число умерших - 302 - стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:48
2020-06-30T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
северная македония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, в мире
БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости.
В Северной Македонии
за сутки скончались четверо больных COVID-19
, общее число умерших - 302 - стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.
"Скончались 4 человек – по одному в Скопье, Прилепе, Тетово и в Гостиваре. В последние 24 часа проведены 1140 тестов, зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 302 человека, выявлены 6334 зараженных", - сообщил минздрав во вторник в Twitter.
С числом умерших от инфекции свыше 300 человек Северная Македония является лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны объявили в понедельник, что открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде в предстоящую среду, 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.