Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573699142.html
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 302
В Северной Македонии за сутки скончались четверо больных COVID-19, общее число умерших - 302 - стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
северная македония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, в мире

В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 302

17:48 30.06.2020
62
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 июн - РИА Новости. В Северной Македонии за сутки скончались четверо больных COVID-19, общее число умерших - 302 - стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Скончались 4 человек – по одному в Скопье, Прилепе, Тетово и в Гостиваре. В последние 24 часа проведены 1140 тестов, зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 302 человека, выявлены 6334 зараженных", - сообщил минздрав во вторник в Twitter.
С числом умерших от инфекции свыше 300 человек Северная Македония является лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны объявили в понедельник, что открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде в предстоящую среду, 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверная МакедонияВ мире
Рекомендуем
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 16,6 тысячи
Самолеты на стоянке в аэропорту
Четыре страны приняли рекомендации ЕС о снятии ограничений на границах
Встреча Владимира Путина с Министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил Верховному Главнокомандующему о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков-подводников
Шойгу доложил Путину о создании четырех центров для больных COVID-19
Церковь Ла-Пьета в Венеции
Введение платы за въезд в Венецию отложили
Статуя Фемиды в суде
Жителя Вологодской области осудили за поджог водителя авто
Девушка с ноутбуком
Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил способность системы здравоохранения реагировать на вызовы
Небоскребы в Дохе.
Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам
Пассажирский салон трамвая в Риге
В Латвии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Путин оценил механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19
Информационные плакаты на избирательном участке
ОП получила 146 сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
Американский сценарист, режиссер и актер Карл Райнер
Умер американский режиссер и актер Карл Райнер
Окно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в Донецкой области
Украинские силовики заявили о двух обстрелах в Донбассе
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Двух сотрудников администрации Шадринска госпитализировали с COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния