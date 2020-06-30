https://ria.ru/20200630/1573698993.html
Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам
Катар дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:46
2020-06-30T17:46
война в сирии
катар
сирия
в мире
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1
катар
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_c646e2f090a36de9259317e744d7e4ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, сирия, в мире