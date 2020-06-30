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Война в Сирии
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Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам
Катар дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:46
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РИА Новости
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353
60
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катар, сирия, в мире

Катар выделит сто миллионов долларов на помощь сирийцам

17:46 30.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
Небоскребы в Дохе.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Небоскребы в Дохе.. Архивное фото
ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Катар дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам, сообщил во вторник заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время 4-й Брюссельской конференции по Сирии. Его слова приводит МИД Катара в микроблоге в социальной сети Twitter.
Конференция по Сирии проводится совместно ЕС и ООН в виртуальном формате.
"Катар дает новое обязательство выделить 100 миллионов долларов для облегчения страданий сирийского народа", - отметил министр. По его словам, с начала конфликта в Сирии Катар оказал помощь сирийцам на сумму свыше двух миллиардов долларов.
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