На Ставрополье в этом году благоустроят более 30 общественных территорий

"В этом году благодаря реализации данного регионального проекта в крае полностью обновят 31 общественную территорию в 28 муниципальных образованиях. В соответствии с пожеланиями жителей на многих из них появятся спортивные и детские игровые площадки. Кроме того, обустроят и места для пассивного отдыха – установят новые комфортные скамьи, а так же займутся озеленением обновленных территорий. Отмечу, что большая часть работ по благоустройству уже перешла "экватор", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минстроя Евгения Штепы.

В частности, уже завершено обновление сквер Дружбы в городе Минеральные Воды и Бульвара Мира в Невинномысске. В высокой степени готовности (более 70%) находятся три объекта – Площадь 50 лет Октября в городе Светлограде Петровского горокруга, Эммануелевский парк в Пятигорске и благоустройство аллеи по улице Красной в селе Курсавка Андроповского района.

В департаменте напомнили, что в 2019 году Ставропольский край получил федеральный грант в размере 1 миллиард рублей за достижения в социально-экономическом развитии. По решению главы региона Владимира Владимирова, 655 миллионов рублей из этих средств направлены на мероприятия по формированию комфортной городской среды в 19 муниципальных образованиях. Из них полностью завершены работы в сквере в селе Кочубеевском, более 70% работ выполнены на Аллее здоровья в городе Михайловске, территории у Мемориала "Огонь Вечной Славы" в Благодарном и на проспекте Нефтяников в Нефтекумске.