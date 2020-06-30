Введение платы за въезд в Венецию отложили

РИМ, 30 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Введение особой платы за въезд в Венецию, которую должны были начать взимать с туристов 1 июля, откладывается на неопределенный срок из-за серьезных последствий пандемии COVID-19, сообщил во вторник РИА Новости член коммунального совета знаменитого города Джованни Джусто.

"Введение въездной платы, взимать которую должны были начать с этой среды, откладывается. Напомню, что этот своеобразный "налог" мы ввели не для того, чтобы пополнить городскую казну. Эта экспериментальная мера была призвана поощрить развитие цивилизованного, качественного туризма. Однако распространение коронавируса повлекло за собой огромные негативные последствия, в том числе, в области туризма, которые мы сразу же почувствовали. Признаюсь, тяжело было смотреть на совершенно пустые улицы и площади Венеции, еще недавно заполненные туристами. Сейчас ситуация в городе постепенно выравнивается, но в нынешних условиях введение подобного сбора, конечно, не имеет смысла", - заявил Джусто.

Решение о платном въезде в Венецию, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, было принято коммунальным советом еще в феврале 2019 года. Это была очередная попытка местных властей ограничить огромный туристический поток, ежегодно захлестывающий "Жемчужину Средиземноморья". Так, в апреле 2018 года в Венеции по распоряжению мэра Луиджи Бруньяро впервые были введены "экстренные меры" по регулированию доступа туристов путем установки специальных турникетов на основных пунктах въезда в город.

Новая идея заключалась в том, чтобы ввести плату в размере 3 евро, которая должна была стать обязательной для всех приезжающих в Венецию за исключением ряда категорий граждан, прежде всего, жителей области Венето. Так власти надеялись предотвратить опасную скученность людей, которая возникала в городе в пиковые для туризма периоды. Собранные средства планировалось использовать для достойного содержания коммунальной инфраструктуры, в частности, для уборки больших объемов мусора, который оставляют на улицах туристы. Однако технические механизмы взимания этого "налога" до конца проработаны не были. В частности, возникли вопросы, связанные с включением нового сбора в цену авиа- и железнодорожных билетов, стоимость круизов, а также проезда в общественном транспорте, включая такси.

Из-за возникших сложностей срок введения въездной платы в Венецию не раз откладывался. Сначала этот "налог" собирались ввести 1 мая 2019 года, затем 1 сентября, потом отложили все до 1 января 2020 года. Однако еще до начала пандемии коронавируса применение этой меры вновь перенесли на 1 июля. При этом городские власти уточнили, что будут взимать от 3 до 10 евро лишь с туристов, которые приезжают в город всего на один день и не останавливаются в местных гостиницах.

"Сейчас ситуация кардинально изменилась. После завершения острого периода пандемии жизнь в Венеции постепенно входит в привычное русло. В город на уикэнд зачастую из патриотических соображений приезжают многие жители области Венето, едут и гости из других итальянских регионов. Появились даже первые иностранные туристы, но, естественно, рассчитывать на прежний туристический поток пока не приходится. Отельерам и рестораторам приходится действовать с большой осторожностью, чтобы не работать себе в убыток", - подчеркнул собеседник РИА Новости.

Джусто указал, что в сложившейся ситуации городским властям не оставалось ничего иного, как отложить уже подготовленную меру.

"Мы отложили введение этого сбора под воздействием обстоятельств, связанных с коронавирусом. В нынешних условиях такой "налог" не нужен, наоборот требуются усилия, чтобы вновь привлечь в наш город туристов. Когда ситуация полностью нормализуется, в случае необходимости можно будет опять вернуться к этой мере, которая давно одобрена коммунальным советом. Сделать это будет можно в любой момент, но не думаю, что это произойдет в обозримом будущем", - отметил член городского совета.

Более того, Джусто выразил надежду, что решение о введении въездной платы в Венецию , возможно, не придется применять вообще в связи с изменением характера местного туризма.