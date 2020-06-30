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Распространение нового коронавируса
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Путин оценил механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19
Механизм оперативного реагирования на распространение коронавируса был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:50
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19

17:42 30.06.2020 (обновлено: 17:50 30.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Механизм оперативного реагирования на распространение коронавируса был хорошо отработан и должен оставаться на таком же высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - сказал Путин во время открытия медицинских центров, построенных министерством обороны в ряде субъектов РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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