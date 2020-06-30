Путин оценил механизм оперативного реагирования по борьбе с COVID-19

"Подчеркну, весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - сказал Путин во время открытия медицинских центров, построенных министерством обороны в ряде субъектов РФ.