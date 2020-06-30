ОП получила 146 сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с более чем 20 тысячами наблюдателей и принял 146 сообщений о несоблюдении стандарта, сообщили в пресс-службе Общественной палаты.