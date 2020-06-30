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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573698756.html
ОП получила 146 сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с более чем 20 тысячами наблюдателей и принял 146... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:42
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
конституция рф, владимир путин, общество

ОП получила 146 сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании

17:42 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнформационные плакаты на избирательном участке
Информационные плакаты на избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Информационные плакаты на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ситуационный центр Общественной палаты РФ по мониторингу за голосованием по поправкам в конституцию связался с более чем 20 тысячами наблюдателей и принял 146 сообщений о несоблюдении стандарта, сообщили в пресс-службе Общественной палаты.
"По состоянию на 17.00 30 июня через волонтерский колл-центр Ситуационным центром Общественной палаты была осуществлена связь с 20 664 наблюдателями во всех регионах. Всего зафиксировано 146 сообщений о несоблюдении пунктов "Золотого стандарта", - говорится в пресс-релизе.
Работа информационного центра ЦИК России
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"Золотой стандарт" - учебно-методические материалы, разработанные Общественной палатой к общероссийскому голосованию по конституции, пошаговая инструкция, регламентирующая работу наблюдателя.
"На горячую линию Общественной палаты поступило более 210 сообщений и вопросов. По всем ним ведется работа", - отмечается в пресс-релизе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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