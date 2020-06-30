https://ria.ru/20200630/1573698633.html
Путин оценил способность системы здравоохранения реагировать на вызовы
Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения в состоянии быстро реагировать даже на самые непростые вызовы, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:41
2020-06-30T17:53
распространение нового коронавируса
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Пандемия коронавируса
показала, что российская система здравоохранения в состоянии быстро реагировать даже на самые непростые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения - да и в целом страна - способна быстро реагировать на самые непростые вызовы", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.
Он отметил, что в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки.
"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.