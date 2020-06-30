Путин оценил способность системы здравоохранения реагировать на вызовы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения в состоянии быстро реагировать даже на самые непростые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин

"Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения - да и в целом страна - способна быстро реагировать на самые непростые вызовы", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.

Он отметил, что в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки.

"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул Путин.