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Путин оценил способность системы здравоохранения реагировать на вызовы
Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения в состоянии быстро реагировать даже на самые непростые вызовы, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:53
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин оценил способность системы здравоохранения реагировать на вызовы

17:41 30.06.2020 (обновлено: 17:53 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения в состоянии быстро реагировать даже на самые непростые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения - да и в целом страна - способна быстро реагировать на самые непростые вызовы", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.
Он отметил, что в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки.
"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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