https://ria.ru/20200630/1573698602.html
Курс евро поднялся выше 80 рублей
Курс рубля продолжает снижаться и теряет уже больше 1,6 процента к валютам из "корзины" ЦБ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:40
2020-06-30T18:09
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
рубль
экономика
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https://ria.ru/20200612/1572823318.html
Калинка Малинкова
А ещё даже не 1 июля.
32
boba608
А уже стабильно :)
24
37
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a82153ca94a330e25f29483e73fdcc2c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), московская биржа, динамика курсов валют, рубль, экономика