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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200630/1573698602.html
Курс евро поднялся выше 80 рублей
Курс рубля продолжает снижаться и теряет уже больше 1,6 процента к валютам из "корзины" ЦБ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:09
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
рубль
экономика
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https://ria.ru/20200612/1572823318.html
А ещё даже не 1 июля.
32
А уже стабильно :)
24
37
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a82153ca94a330e25f29483e73fdcc2c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), московская биржа, динамика курсов валют, рубль, экономика

Курс евро поднялся выше 80 рублей

17:40 30.06.2020 (обновлено: 18:09 30.06.2020)
7766
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться и теряет уже больше 1,6 процента к валютам из "корзины" ЦБ.
По данным Московской биржи, евро впервые с 14 мая поднялся выше 80 рублей, а доллар закрепился над отметкой в 71 рубль.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 17:43 мск растет на 1,3 рубля, до 79,99 рубля, несколькими минутами ранее поднимался до 80,03 рубля. Доллар растет на 1,26 рубля, до 71,25 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,17 процента, до 41,36 доллара за баррель.
Знаки доллара на табло курса валют
12 июня, 08:00
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Обсудить 37
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаДинамика курсов валютРубльЭкономика
Популярные комментарии
А ещё даже не 1 июля.
30 июня, 17:47
КМКалинка Малинкова
16121201
А уже стабильно :)
30 июня, 18:20
bboba608
9111201
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