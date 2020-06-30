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В Латвии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Ношение защитных масок в общественном транспорте Латвии со среды, 1 июля, больше не будет обязательным, говорится в сообщении на сайте правительства Латвии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:39
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коронавирус covid-19, латвия, в мире

В Латвии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте

17:39 30.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПассажирский салон трамвая в Риге
Пассажирский салон трамвая в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Пассажирский салон трамвая в Риге. Архивное фото
РИГА, 30 июн – РИА Новости. Ношение защитных масок в общественном транспорте Латвии со среды, 1 июля, больше не будет обязательным, говорится в сообщении на сайте правительства Латвии.
"Правительство во вторник поддержало изменения в правилах ..., которые предусматривают, что использование масок в общественном транспорте больше не будет обязательным", - сказано в сообщении.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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В связи с пандемией COVID-19 в Латвии ранее ношение масок в общественном транспорте было обязательным.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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