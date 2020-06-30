https://ria.ru/20200630/1573698548.html
В Латвии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Ношение защитных масок в общественном транспорте Латвии со среды, 1 июля, больше не будет обязательным, говорится в сообщении на сайте правительства Латвии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:39
2020-06-30T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465249_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_5eb2f6b5732fb07e549a8354ad469913.jpg
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465249_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_5eb2f6b5732fb07e549a8354ad469913.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465249_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_76be27561c1677961882bb7330b524fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465249_511:0:2559:2048_1400x0_80_0_0_f810804ac26217b546f2d40bb3f5d9ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, латвия, в мире