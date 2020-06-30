https://ria.ru/20200630/1573698498.html
Двух сотрудников администрации Шадринска госпитализировали с COVID-19
Два сотрудника администрации города Шадринск Курганской области госпитализированы с COVID-19, все контактные с ними лица направлены на самоизоляцию, сообщил во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:39
2020-06-30T17:39
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости.
Два сотрудника администрации города Шадринск Курганской области
госпитализированы с COVID-19
, все контактные с ними лица направлены на самоизоляцию, сообщил во вторник региональный оперштаб.
"Во вторник, 30 июня, госпитализированы два сотрудника администрации Шадринска, у которых подтвердился диагноз "коронавирус". Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально", - говорится в сообщении.
Всем контактным лицам вручены постановления о самоизоляции, у них также взяли анализы на коронавирус, уточняется в сообщении.
В администрации Шадринска проводится дезинфекция, по-прежнему действует масочный режим и проводится термометрия, добавляется в сообщении.
Решается вопрос о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и провести все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, поясняет оперштаб.
По данным оперштаба, на 30 июня в Курганской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID -19, из Кургана
– 11 заболевших. Всего выявлено 804 случая с начала регистрации заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.