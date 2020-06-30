Двух сотрудников администрации Шадринска госпитализировали с COVID-19

"Во вторник, 30 июня, госпитализированы два сотрудника администрации Шадринска, у которых подтвердился диагноз "коронавирус". Оба они находились дома, ожидая результатов теста. Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально", - говорится в сообщении.