https://ria.ru/20200630/1573698404.html
Украинские силовики заявили о двух обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили во вторник о двух обстрелах их позиций в Донбассе, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:38
2020-06-30T17:38
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донбасс
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украина
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573693054.html
донбасс
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство обороны украины, украина, в мире