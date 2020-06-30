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Украинские силовики заявили о двух обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили во вторник о двух обстрелах их позиций в Донбассе, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:38
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, министерство обороны украины, украина, в мире

Украинские силовики заявили о двух обстрелах в Донбассе

17:38 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в Донецкой области
Окно, поврежденное в результате артобстрела украинскими силовикам поселка Яковлевка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Украинские силовики заявили во вторник о двух обстрелах их позиций в Донбассе, в результате которых двое украинских военнослужащих получили ранения.
Ранее министерство обороны Украины уже заявляло о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе в первой половине дня.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, во вторник ополченцы "два раза нарушили режим прекращения огня".
"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований двое военнослужащих вооруженных сил Украины получили осколочные ранения", - добавляется в сообщении.
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