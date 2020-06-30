В Азербайджане могут продлить ужесточенный карантин из-за COVID-19

БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Ужесточенный карантинный режим в связи с пандемией Ужесточенный карантинный режим в связи с пандемией коронавируса может быть продлен в Азербайджане еще на две недели после 5 июля, заявил представитель оперштаба, помощник президента республики по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев

Ранее в Азербайджане был введен ужесточенный карантинный режим до 5 июля.

"Идут обсуждения продления карантинного режима еще на две недели после 5 июля. Более подробная информация будет доведена до общественности в ближайшие дни", - заявил Гаджиев на брифинге во вторник.

Согласно данным оперштаба на вторник, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 17524, за сутки инфекция выявлена еще у 556 человек, всего в стране умерли 213 заболевших с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.