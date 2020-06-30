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Белорусские правозащитники признали Статкевича политзаключенным
Правозащитники Белоруссии признали оппозиционного политика Николая Статкевича политическим заключенным, сообщил во вторник не зарегистрированный властями... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:37
президентская кампания в белоруссии
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белоруссия
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президентская кампания в белоруссии, николай статкевич, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники признали Статкевича политзаключенным

17:37 30.06.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Правозащитники Белоруссии признали оппозиционного политика Николая Статкевича политическим заключенным, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
"Политик Николай Статкевич задержан по подозрению в осуществлении преступления по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Тридцатого июня… Статкевич должен был выйти на свободу после 30 суток ареста, однако накануне вечером жене Статкевича Марине Адамович позвонил следователь и сообщил об уголовном деле… В связи с этим правозащитное сообщество Беларуси признало его политическим заключенным", - говорится в сообщении на сайте центра.
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В нем также отмечается, что правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Статкевича и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.
Статкевич был задержан в Минске 31 мая. Он направлялся к Комаровскому рынку, где проходили массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. На следующий день суд постановил арестовать оппозиционного политика на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Статкевич планировал участвовать в политической кампании, однако ЦИК отказал ему в регистрации инициативной группы, поскольку он имеет непогашенную судимость. Статкевич, который баллотировался в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.
Проходящая избирательная кампания в республике сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.
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Президентская кампания в БелоруссииНиколай СтаткевичАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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