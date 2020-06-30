Белорусские правозащитники признали Статкевича политзаключенным

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Статкевич планировал участвовать в политической кампании, однако ЦИК отказал ему в регистрации инициативной группы, поскольку он имеет непогашенную судимость. Статкевич, который баллотировался в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.