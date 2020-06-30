Белорусские правозащитники признали Статкевича политзаключенным

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Правозащитники Белоруссии признали оппозиционного политика Николая Статкевича политическим заключенным, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
"Политик Николай Статкевич задержан по подозрению в осуществлении преступления по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Тридцатого июня… Статкевич должен был выйти на свободу после 30 суток ареста, однако накануне вечером жене Статкевича Марине Адамович позвонил следователь и сообщил об уголовном деле… В связи с этим правозащитное сообщество Беларуси признало его политическим заключенным", - говорится в сообщении на сайте центра.
В нем также отмечается, что правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Статкевича и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.
Статкевич был задержан в Минске 31 мая. Он направлялся к Комаровскому рынку, где проходили массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. На следующий день суд постановил арестовать оппозиционного политика на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Статкевич планировал участвовать в политической кампании, однако ЦИК отказал ему в регистрации инициативной группы, поскольку он имеет непогашенную судимость. Статкевич, который баллотировался в 2010 году в президенты Белоруссии, был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после президентских выборов в декабре 2010 года. В 2015 году он был помилован Лукашенко и вышел на свободу. Его судимость будет считаться погашенной в 2023 году.
Проходящая избирательная кампания в республике сопровождается задержаниями сторонников претендентов в президенты, альтернативных Лукашенко. Как сообщал МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив.