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МИД Белоруссии назвал поставку нефти из США долгосрочной программой
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что танкерная поставка американской нефти для НПЗ республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:52
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мид белоруссии, белоруссия, сша, нефть, экономика

МИД Белоруссии назвал поставку нефти из США долгосрочной программой

17:35 30.06.2020 (обновлено: 17:52 30.06.2020)
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© REUTERS / Ints KalninsТанкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
© REUTERS / Ints Kalnins
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды. Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что танкерная поставка американской нефти для НПЗ республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
"Состоявшаяся поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа", - сказал Макей журналистам во вторник в Минске.
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По его словам, "надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле". "Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства. Главой белорусского государства поставлены соответствующие задачи, чтобы обеспечить процентов на 30 поставки нефти из альтернативных источников. Над этим работают сейчас плотно структуры Белнефтехима в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сказал министр.
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МИД БелоруссииБелоруссияСШАНефтьЭкономика
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