RT прокомментировал решение о запрете вещания семи каналов в Латвии

"Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от "наиболее влиятельного российского пропагандистского канала" RT", - заявили в пресс-службе телеканала РИА Новости.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".