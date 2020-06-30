RT прокомментировал решение о запрете вещания семи каналов в Латвии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В пресс-службе телеканала RT прокомментировали решение национального совета по электронным СМИ Латвии о запрете вещания его семи каналов, "поздравив" спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что они теперь смогут защитить арабоязычное и испаноязычное население страны от "наиболее влиятельного российского пропагандистского канала".
Ранее Нацсовет по СМИ Латвии заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT. В число запрещенных вошли RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Нацсовет объяснил свое решение тем, что телеканалами "владеет" Дмитрий Киселев, в отношении которого введены европейские санкции, хотя Киселев не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ - МИА "Россия сегодня".
"Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от "наиболее влиятельного российского пропагандистского канала" RT", - заявили в пресс-службе телеканала РИА Новости.
Киселев ранее назвал решение о запрете вещания RT показателем уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Он отметил, что заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".