В Совете ЕС разъяснили рекомендации по открытию с июля внешних границ

Рекомендация Совета стран ЕС по снятию ограничений на въезд в союз из третьих стран с 1 июля не является обязательной к исполнению, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список, говорится в сообщении Совета ЕС.