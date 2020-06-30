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В Совете ЕС разъяснили рекомендации по открытию с июля внешних границ
Рекомендация Совета стран ЕС по снятию ограничений на въезд в союз из третьих стран с 1 июля не является обязательной к исполнению, однако государствам ЕС не... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:31
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, европа, в мире

В Совете ЕС разъяснили рекомендации по открытию с июля внешних границ

17:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Рекомендация Совета стран ЕС по снятию ограничений на въезд в союз из третьих стран с 1 июля не является обязательной к исполнению, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список, говорится в сообщении Совета ЕС.
Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.
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"Рекомендация Совета не является юридически обязательным инструментом. Органы власти стран-членов остаются ответственными за применение содержания рекомендации. Они могут, при полной прозрачности, снимать лишь постепенно ограничения на поездки по отношению к перечисленным странам", - говорится в релизе.
"Государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в список, пока это не будет согласовано скоординированным образом", – отмечает Совет.
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