В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали шесть человек, включая действующего белорусского лидера Александра Лукашенко и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико , при этом 100-тысячный порог не смог преодолеть экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало , следует из данных ЦИК республики.

Согласно избирательному законодательству Белоруссии, для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, которые затем проходят проверку в территориальных избиркомах. По итогам этих проверок ЦИК опубликовал сводную статистику.

В частности, из нее следует, что в поддержку Лукашенко признаны достоверными 1939572 подписей граждан из общего количества сданных на проверку, в поддержку Бабарико - 165744, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106841, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня - 143109, экс-депутата Анны Канопацкой - 146588, безработной Светланы Тихановской - 104757.

При этом, по данным ЦИК, 100-тысячный порог не смог преодолеть Цепкало – у него признаны действительными 75249 подписей.

Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала РИА Новости, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Однако подписи – не единственный фактор, который учитывается. Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.