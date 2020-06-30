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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали шесть человек, включая действующего белорусского... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:12
валерий цепкало
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валерий цепкало, светлана тихановская, андрей дмитриев, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

17:27 30.06.2020 (обновлено: 18:12 30.06.2020)
2007
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали шесть человек, включая действующего белорусского лидера Александра Лукашенко и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, при этом 100-тысячный порог не смог преодолеть экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, следует из данных ЦИК республики.
Согласно избирательному законодательству Белоруссии, для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, которые затем проходят проверку в территориальных избиркомах. По итогам этих проверок ЦИК опубликовал сводную статистику.
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В частности, из нее следует, что в поддержку Лукашенко признаны достоверными 1939572 подписей граждан из общего количества сданных на проверку, в поддержку Бабарико - 165744, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106841, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня - 143109, экс-депутата Анны Канопацкой - 146588, безработной Светланы Тихановской - 104757.
При этом, по данным ЦИК, 100-тысячный порог не смог преодолеть Цепкало – у него признаны действительными 75249 подписей.
Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала РИА Новости, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Однако подписи – не единственный фактор, который учитывается. Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами проходит с 20 июня по 4 июля включительно. К настоящему времени соответствующий пакет документов подан от всех претендентов в президенты, кроме Лукашенко.
Тьерри Мариани
10 июня, 10:51
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Валерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяАндрей ДмитриевПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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