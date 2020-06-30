В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 17 524

"В Азербайджане выявлены еще 566 случаев заражения коронавирусом, 346 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 17 524 факта заражения коронавирусной инфекцией, 97 15 человек вылечились, 213 скончались, 7 596 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.