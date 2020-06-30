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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 17 524
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 17 524, за сутки инфекция выявлена еще у 556 человек, всего в стране умерли 213 с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 17 524

17:22 30.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 17 524, за сутки инфекция выявлена еще у 556 человек, всего в стране умерли 213 с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 566 случаев заражения коронавирусом, 346 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 17 524 факта заражения коронавирусной инфекцией, 97 15 человек вылечились, 213 скончались, 7 596 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в стране было проведено 482 170 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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