https://ria.ru/20200630/1573696967.html
В офисе Зеленского прокомментировали акцию протеста шахтеров
Задолженность по заработной плате шахтерам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена, заявила во вторник заместитель главы офиса президента... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:21
2020-06-30T17:21
юлия ковалив
владимир зеленский
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия ковалив, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости.
Задолженность по заработной плате шахтерам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена, заявила во вторник заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив
после встречи с шахтерами.
Шахтеры во вторник у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского
в Киеве
требуют погашения задолженности по зарплате.
"На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения в очень короткий срок", - цитирует Ковалив пресс-служба офиса президента.
Она сообщила, что по заданию Зеленского ситуацию в угольной отрасли постоянно мониторят для оперативного реагирования на возникающие проблемы. "В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой в пятницу кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 миллионов гривен (около 12,7 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ковалив отметила, что Зеленский поставил задачу не допускать в будущем задолженности по выплате заработной платы, а также восстановить нормальную работу шахт и наращивать экспорт электроэнергии. Также она сообщила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода, поэтому их решение требует определенного времени.