В офисе Зеленского прокомментировали акцию протеста шахтеров

"На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения в очень короткий срок", - цитирует Ковалив пресс-служба офиса президента.

Она сообщила, что по заданию Зеленского ситуацию в угольной отрасли постоянно мониторят для оперативного реагирования на возникающие проблемы. "В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которой в пятницу кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 миллионов гривен (около 12,7 миллиона долларов) на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт", - говорится в сообщении пресс-службы.