В Хакасии продлили режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Власти Хакасии продлили до 12 июля режим повышенной готовности в республике, при этом с 1 июля частично возобновится оказание плановой медицинской помощи и отменится двухнедельная изоляция для приезжающих из Тувы и Власти Хакасии продлили до 12 июля режим повышенной готовности в республике, при этом с 1 июля частично возобновится оказание плановой медицинской помощи и отменится двухнедельная изоляция для приезжающих из Тувы и Красноярского края , сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение принято республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и анализа текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал 30 июня глава Хакасии Валентин Коновалов

"Режим повышенной готовности в Хакасии продлен по 12 июля включительно. С 1 июля частично возобновляется оказание плановой медицинской помощи: иммунизация населения, обследования, необходимые для направления на оказание высокотехнологической медицинской помощи и на лечение бесплодия, а также осмотр детей, направляющихся на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.

Также с 1 июля снимается правило двухнедельной изоляции для въезжающих в Хакасию из Тывы и Красноярска

В настоящий момент в Хакасии по требованию Роспотребнадзора, в детских садах работают только дежурные группы. В дальнейшем планируется, что решение о возобновлении полноценной работы детсадов будет приниматься администрацией каждого муниципалитета, исходя из эпидобстановки на территории и с учетом мнения Роспотребнадзора.

"Правительство республики продолжает тщательную подготовку к возобновлению оказания плановой помощи в стоматологиях, а также готовится к запуску организованного отдыха на местных туристических базах", - сообщает пресс-служба.

По аналогии с летними кафе и фитнес-клубами, возобновить работу владельцами туристического бизнеса и плановый прием пациентов стоматологическим клиникам разрешено будет при наличии специального паспорта готовности и только после строгой проверки на соответствие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Хакасии сохраняется обязательное ношение защитных масок вне мест проживания и рекомендация носить перчатки, а также самоизоляция для лиц, старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.

Решение о дальнейших послаблениях установленного режима будет приниматься исходя из тенденций развития эпидемиологической ситуации в регионе.