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В Хакасии продлили режим повышенной готовности
Власти Хакасии продлили до 12 июля режим повышенной готовности в республике, при этом с 1 июля частично возобновится оказание плановой медицинской помощи и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Хакасии продлили режим повышенной готовности

17:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Власти Хакасии продлили до 12 июля режим повышенной готовности в республике, при этом с 1 июля частично возобновится оказание плановой медицинской помощи и отменится двухнедельная изоляция для приезжающих из Тувы и Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и анализа текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал 30 июня глава Хакасии Валентин Коновалов.
"Режим повышенной готовности в Хакасии продлен по 12 июля включительно. С 1 июля частично возобновляется оказание плановой медицинской помощи: иммунизация населения, обследования, необходимые для направления на оказание высокотехнологической медицинской помощи и на лечение бесплодия, а также осмотр детей, направляющихся на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.
Также с 1 июля снимается правило двухнедельной изоляции для въезжающих в Хакасию из Тывы и Красноярска.
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В настоящий момент в Хакасии по требованию Роспотребнадзора, в детских садах работают только дежурные группы. В дальнейшем планируется, что решение о возобновлении полноценной работы детсадов будет приниматься администрацией каждого муниципалитета, исходя из эпидобстановки на территории и с учетом мнения Роспотребнадзора.
"Правительство республики продолжает тщательную подготовку к возобновлению оказания плановой помощи в стоматологиях, а также готовится к запуску организованного отдыха на местных туристических базах", - сообщает пресс-служба.
По аналогии с летними кафе и фитнес-клубами, возобновить работу владельцами туристического бизнеса и плановый прием пациентов стоматологическим клиникам разрешено будет при наличии специального паспорта готовности и только после строгой проверки на соответствие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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В Хакасии сохраняется обязательное ношение защитных масок вне мест проживания и рекомендация носить перчатки, а также самоизоляция для лиц, старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.
Решение о дальнейших послаблениях установленного режима будет приниматься исходя из тенденций развития эпидемиологической ситуации в регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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