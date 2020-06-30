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В Ливане судья подал в отставку после скандала в СМИ с послом США
Судья из ливанского города Тир Мухаммад Мазех, вынесший вердикт о запрете ливанским журналистам интервьюировать посла США в Бейруте Дороти Ши, подал в отставку, РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:18
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353
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мид ливана, хезболла, сша, бейрут, ливан, в мире

В Ливане судья подал в отставку после скандала в СМИ с послом США

17:18 30.06.2020
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© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости. Судья из ливанского города Тир Мухаммад Мазех, вынесший вердикт о запрете ливанским журналистам интервьюировать посла США в Бейруте Дороти Ши, подал в отставку, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Судья Мазех в пятницу вынес запрет для СМИ в связи с высказываниями американского посла в интервью телеканалу "Аль-Хадас", которые были расценены как неприкрытое вмешательство во внутренние дела Ливана и направленные на дестабилизацию ситуации в стране. За нарушение постановления судья назначил штраф в размере 200 тысяч долларов и лишение лицензии. Американский дипломат в интервью вещающему из Дубая телеканалу "Аль-Хадас" обвинила шиитскую партию "Хезболла" в том, что она не дает принять решение, которое бы помогло Ливану выйти из экономического кризиса, лишая страну миллиардов долларов.
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По данным "Аль-Маядин", судья по срочным делам Мазех подал прошение об отставке в высший судебный совет Ливана.
Глава МИД Ливана Насиф Хитти в понедельник вызвал посла США в связи с ее высказываниями в ливанских СМИ. Хитти после встречи с Ши заявил журналистам, что сложившуюся ситуацию удалось разрешить. Он отметил важность уважения и соблюдения "священного права" свободы слова и использования информации представителями СМИ.
Группа демонстрантов в свою очередь организовала массовый митинг у здания МИД в Бейруте, выступая против вмешательства Ши во внутренние дела Ливана.
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