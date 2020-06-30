В Ливане судья подал в отставку после скандала в СМИ с послом США

По данным "Аль-Маядин", судья по срочным делам Мазех подал прошение об отставке в высший судебный совет Ливана.

Глава МИД Ливана Насиф Хитти в понедельник вызвал посла США в связи с ее высказываниями в ливанских СМИ. Хитти после встречи с Ши заявил журналистам, что сложившуюся ситуацию удалось разрешить. Он отметил важность уважения и соблюдения "священного права" свободы слова и использования информации представителями СМИ.