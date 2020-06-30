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В Пермском крае с 1 июля отменяют ограничения на торговлю алкоголем
Власти Пермского края с 1 июля отменяют ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:17
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае с 1 июля отменяют ограничения на торговлю алкоголем

17:17 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Власти Пермского края с 1 июля отменяют ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Временной отрезок для продажи алкоголя был сокращен властями в конце марта из-за пандемии коронавируса. Алкогольную продукцию в магазинах региона в течение последних трех месяцев можно было купить только с 11.00 до 20.00.
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"Глава Пермского края поддержал решение краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией о снятии части ограничений режима самоизоляции, в том числе предприятиям торговли с 1 июля разрешат осуществлять продажу алкогольной продукции по прежнему графику – с 08.00 до 23.00", — говорится в сообщении.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до 14 июля.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2584 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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