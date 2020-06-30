Шредер примет участие в слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
Анонс мероприятия обнародован пресс-службой бундестага. Тема слушаний заявлена как "Обеспечение суверенитета немецких и европейских решений в энергетической политике (Северный поток 2)". Заседание будет посвящено обсуждению готовящихся в США новых санкций против газопровода - этому посвящены доклады экспертов, которые выступят на слушаниях.
Слушания пройдут в Доме Пауля Лёбе - вспомогательном здании бундестага на берегу Шпрее в центре Берлина. Они начнутся в 9.00 (10.00 мск) и продлятся два часа.
Как пояснили РИА Новости в бюро Шрёдера, экс-канцлер не будет выступать с докладом, как это и заявлено в анонсе комитета, но ответит на вопросы, если они будут ему адресованы. Отдельное общение с прессой не планируется.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Ранее конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил член палаты представителей от республиканцев Адам Кинзингер. Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.
25 июня, 12:01АкцентыВоенно-морской аргумент. "Северный поток-2" достроят под присмотромСША готовы на все, чтобы сорвать масштабный российско-европейский энергетический проект. Однако не все в их силе. Осталось проложить чуть больше 150 километров газопровода, и их прокладку могут подкрепить еще одним весомым аргументом.