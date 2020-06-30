Шредер примет участие в слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге

Военно-морской аргумент. "Северный поток-2" достроят под присмотром США готовы на все, чтобы сорвать масштабный российско-европейский энергетический проект. Однако не все в их силе. Осталось проложить чуть больше 150 километров газопровода, и их прокладку могут подкрепить еще одним весомым аргументом.