Мантуров оценил готовность России к возможной второй волне COVID-19

"У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была. С точки зрения опыта, запасов, которые уже сформированы, еще не выкуплены, и находятся на складах, и плюс мы по принятому президентом решению сейчас формируем еще и государственный резерв материальный. Поэтому нам вторая волна не страшна. Другой вопрос, это плохо в целом для экономики, для страны. Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было. И мы с вами должны быть примером", - подчеркнул министр.