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Мантуров оценил готовность России к возможной второй волне COVID-19
Опыта и запасов России хватит даже на три волны коронавируса, но нужно соблюдать правила безопасности, чтобы и второй волны не было, рассказал журналистам глава РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:15
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров оценил готовность России к возможной второй волне COVID-19

17:15 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опыта и запасов России хватит даже на три волны коронавируса, но нужно соблюдать правила безопасности, чтобы и второй волны не было, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была. С точки зрения опыта, запасов, которые уже сформированы, еще не выкуплены, и находятся на складах, и плюс мы по принятому президентом решению сейчас формируем еще и государственный резерв материальный. Поэтому нам вторая волна не страшна. Другой вопрос, это плохо в целом для экономики, для страны. Исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы второй волны не было. И мы с вами должны быть примером", - подчеркнул министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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