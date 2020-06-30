Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней

МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Врачи больницы в Котласе Архангельской области вылечили от коронавируса пациента, который болел 56 дней, в том числе месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе региона со ссылкой на главврача больницы Дмитрия Богданова.
"У пациента была двусторонняя тотальная пневмония - поражены были и правое, и левое лёгкие, - и тяжёлая дыхательная недостаточность", - сообщил Богданов.
Врач рассказал, что впоследствии у пациента развилась полиорганная недостаточность: не работали сердечно-сосудистая, мочевыделительная, центральная нервная системы.
"В работе с ним нашим реаниматологам приходилось использовать разные методы - искусственную вентиляцию лёгких, сеансы гемодиализа. На одном аппарате ИВЛ пациент провёл месяц. Он также находился в медикаментозном сне. Затем в течение долгого времени нуждался в поддерживающей терапии", - пояснил главврач.
Также, по словам Богданова, история этого пациента - пример того, что от коронавируса никто не застрахован. У пациента есть одно хроническое заболевание, но он среднего возраста и в хорошей физической форме, пояснил руководитель учреждения. Сейчас мужчина уже вернулся домой, но медики продолжат наблюдать за ним амбулаторно.
Всего в Архангельской области коронавирусом заразились более 5,6 тысячи человек, 28 пациентов скончались. Власти региона продлили ограничительные меры до 7 июля.
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