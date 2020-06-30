Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней

"В работе с ним нашим реаниматологам приходилось использовать разные методы - искусственную вентиляцию лёгких, сеансы гемодиализа. На одном аппарате ИВЛ пациент провёл месяц. Он также находился в медикаментозном сне. Затем в течение долгого времени нуждался в поддерживающей терапии", - пояснил главврач.