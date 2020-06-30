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Распространение нового коронавируса
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Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней
Врачи больницы в Котласе Архангельской области вылечили от коронавируса пациента, который болел 56 дней, в том числе месяц провел на аппарате искусственной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:09
распространение нового коронавируса
михаил богданов
архангельская область
котлас
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил богданов, архангельская область, котлас, общество

Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней

17:09 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Врачи больницы в Котласе Архангельской области вылечили от коронавируса пациента, который болел 56 дней, в том числе месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе региона со ссылкой на главврача больницы Дмитрия Богданова.
"У пациента была двусторонняя тотальная пневмония - поражены были и правое, и левое лёгкие, - и тяжёлая дыхательная недостаточность", - сообщил Богданов.
Врач рассказал, что впоследствии у пациента развилась полиорганная недостаточность: не работали сердечно-сосудистая, мочевыделительная, центральная нервная системы.
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"В работе с ним нашим реаниматологам приходилось использовать разные методы - искусственную вентиляцию лёгких, сеансы гемодиализа. На одном аппарате ИВЛ пациент провёл месяц. Он также находился в медикаментозном сне. Затем в течение долгого времени нуждался в поддерживающей терапии", - пояснил главврач.
Также, по словам Богданова, история этого пациента - пример того, что от коронавируса никто не застрахован. У пациента есть одно хроническое заболевание, но он среднего возраста и в хорошей физической форме, пояснил руководитель учреждения. Сейчас мужчина уже вернулся домой, но медики продолжат наблюдать за ним амбулаторно.
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Всего в Архангельской области коронавирусом заразились более 5,6 тысячи человек, 28 пациентов скончались. Власти региона продлили ограничительные меры до 7 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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