В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке

Ранее в СМИ появилась информация, что медперсонал Коммунарки принуждают голосовать по поправкам в конституцию. По данным СМИ, рентгенолог Элеонора Баланюк разослала сотрудникам сообщения, в которых говорилось, что медикам необходимо зарегистрироваться на избирательном участке по месту работы.