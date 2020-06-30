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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573696187.html
В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке
Централизованное голосование по поправкам в конституцию, организованное в больнице в Коммунарке, было частной инициативой сотрудника, главврач больницы провёл... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:05
голосование по поправкам в конституцию
денис проценко
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
денис проценко, москва, общество

В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке

17:05 30.06.2020
193
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Централизованное голосование по поправкам в конституцию, организованное в больнице в Коммунарке, было частной инициативой сотрудника, главврач больницы провёл беседу с целью недопущения подобных "инициатив", сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалёв.
Ранее в СМИ появилась информация, что медперсонал Коммунарки принуждают голосовать по поправкам в конституцию. По данным СМИ, рентгенолог Элеонора Баланюк разослала сотрудникам сообщения, в которых говорилось, что медикам необходимо зарегистрироваться на избирательном участке по месту работы.
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28 июня, 13:19Голосование по поправкам в Конституцию
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"Подтверждаю информацию, что данный случай - частная инициатива сотрудника. Сегодня в 6.00, главным врачом ГКБ 40 Денисом Проценко была проведена беседа с Элеонорой Баланюк с целью недопущения подобных "инициатив", - сообщил Ковалёв.
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Голосование по поправкам в КонституциюДенис ПроценкоМоскваОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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