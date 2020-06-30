В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Централизованное голосование по поправкам в конституцию, организованное в больнице в Коммунарке, было частной инициативой сотрудника, главврач больницы провёл беседу с целью недопущения подобных "инициатив", сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалёв.
Ранее в СМИ появилась информация, что медперсонал Коммунарки принуждают голосовать по поправкам в конституцию. По данным СМИ, рентгенолог Элеонора Баланюк разослала сотрудникам сообщения, в которых говорилось, что медикам необходимо зарегистрироваться на избирательном участке по месту работы.
"Подтверждаю информацию, что данный случай - частная инициатива сотрудника. Сегодня в 6.00, главным врачом ГКБ 40 Денисом Проценко была проведена беседа с Элеонорой Баланюк с целью недопущения подобных "инициатив", - сообщил Ковалёв.