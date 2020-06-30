Россия начала экспортные поставки антисептиков

Отвечая на вопрос, когда начнется экспорт из России средств индивидуальной защиты (СИЗ), Мантуров сказал: "Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали – бренд "Септима", это антисептики, первая поставка уже уехала".