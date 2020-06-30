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Россия начала экспортные поставки антисептиков
Российский группа "Арнест" начала экспортные поставки антисептиков под брендом "Септима", сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:03
евразийский экономический союз
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
катар
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), катар, экономика

Россия начала экспортные поставки антисептиков

17:03 30.06.2020
309
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский группа "Арнест" начала экспортные поставки антисептиков под брендом "Септима", сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос, когда начнется экспорт из России средств индивидуальной защиты (СИЗ), Мантуров сказал: "Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали – бренд "Септима", это антисептики, первая поставка уже уехала".
В Минпромторге 23 июня уточняли, что дезинфекторы в аэрозольной упаковке компании "Арнест" будут направлены в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива.
Глава Минпромторга ранее говорил, что российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и поэтому теперь возможно начать экспорт такой продукции за рубеж.
Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг РФ.
Средства защиты
20 июня, 10:57Распространение нового коронавируса
Названа главная ошибка при использовании антисептика
2000001
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Евразийский экономический союзДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КатарЭкономика
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