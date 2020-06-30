https://ria.ru/20200630/1573695950.html
В Нижегородской области школьник пытался "продать" учителя в интернете
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции, взыскавшей 50 тысяч в пользу учительницы с родителей школьника, который РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:03
2020-06-30T17:03
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573664439.html
https://sn.ria.ru/20200619/1573072343.html
1
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:0:1781:1335_1400x0_80_0_0_0d1679524a1ad565104806141ecf6565.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_175:0:1510:1335_1400x0_80_0_0_08ff441ef77b601129242e7520595973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции, взыскавшей 50 тысяч в пользу учительницы с родителей школьника, который пытался "продать" ее через сервис объявлений в категории "животные", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как следует из материалов гражданского дела, ученик школы в Нижегородской области
на сервисе бесплатных объявлений разместил в категории "животные" подкатегории "грызуны" лот о "продаже" учительницы. Он сопроводил его фотографиями женщины и оскорбительным описанием.
Обнаружив данное объявление, учительница попросила суд защитить ее репутацию и подала на родителей подростка в суд. В иске она также указала, что ее "анкета" была продублирована в одной из групп в известной социальной сети, которую также следует удалить.
Саровский городской суд Нижегородской области встал на сторону женщины и взыскал с родителей школьника 50 тысяч рублей. В части удаления дубликата объявления из соцсети инстанция отказала, так как тот пост скорее осуждал подростка, а фамилия учительницы и ее фото в нем были заретушированы. Кассационный суд признал такое решение обоснованным.
"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу, оставила ее без удовлетворения, а решения судов как законные и мотивированные без изменений", - рассказали агентству в суде.