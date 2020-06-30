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В Нижегородской области школьник пытался "продать" учителя в интернете
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции, взыскавшей 50 тысяч в пользу учительницы с родителей школьника, который РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:03
нижегородская область
происшествия
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нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области школьник пытался "продать" учителя в интернете

17:03 30.06.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции, взыскавшей 50 тысяч в пользу учительницы с родителей школьника, который пытался "продать" ее через сервис объявлений в категории "животные", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как следует из материалов гражданского дела, ученик школы в Нижегородской области на сервисе бесплатных объявлений разместил в категории "животные" подкатегории "грызуны" лот о "продаже" учительницы. Он сопроводил его фотографиями женщины и оскорбительным описанием.
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Обнаружив данное объявление, учительница попросила суд защитить ее репутацию и подала на родителей подростка в суд. В иске она также указала, что ее "анкета" была продублирована в одной из групп в известной социальной сети, которую также следует удалить.
Саровский городской суд Нижегородской области встал на сторону женщины и взыскал с родителей школьника 50 тысяч рублей. В части удаления дубликата объявления из соцсети инстанция отказала, так как тот пост скорее осуждал подростка, а фамилия учительницы и ее фото в нем были заретушированы. Кассационный суд признал такое решение обоснованным.
"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу, оставила ее без удовлетворения, а решения судов как законные и мотивированные без изменений", - рассказали агентству в суде.
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