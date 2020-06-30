Александр Богомаз подал документы на выборы губернатора Брянской области

В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий.

По данным областной избирательной комиссии на вторник, документы на выдвижение в избирательную комиссию Брянской области подал кандидат от регионального отделения в Брянской области партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов и кандидат от Брянского областного отделения КПРФ Андрей Архицкий.