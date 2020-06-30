Александр Богомаз подал документы на выборы губернатора Брянской области

БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз подал документы для участия в выборах губернатора в областную избирательную комиссию.
"Тридцатого июня Богомаз А.В. представил в избирательную комиссию Брянской области документы на выдвижение и стал кандидатом на должность губернатора Брянской области", - сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
Ранее о своем желании баллотироваться на очередной срок Богомаз заявил на встрече с главой государства в конце мая. Президент РФ Владимир Путин поддержал это намерение. После чего кандидатура Богомаза была выдвинута региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий.
По данным областной избирательной комиссии на вторник, документы на выдвижение в избирательную комиссию Брянской области подал кандидат от регионального отделения в Брянской области партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов и кандидат от Брянского областного отделения КПРФ Андрей Архицкий.