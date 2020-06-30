Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию

Вирусолог отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию человека.

"И очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию", — пояснил Щелканов.

Это, по его словам, является свидетельством того, что современные молекулярные вирусологические методы дают возможность при грамотном и регулярном использовании предотвращать пандемические ситуации.

Ученый также пояснил, что медицина после эпидемии коронавируса гораздо лучше готова, а Россия также продемонстрировала прекрасные результаты.

"Все сделано для того, чтобы не только победить пандемию, а для того, чтобы эта победа дала нам толчок к последующему развитию. Не думаю, что дальше будет хуже, дальше должно быть только лучше", — заявил вирусолог.

Он также отметил, что у этого штамма свиного гриппа есть пандемический потенциал. Однако, реализует ли он его — это, по мнению Щелканова, является вопросом времени.

"Вообще хорошо известно, что ансамбль клеток свиньи таков, что в их организме одновременно могут циркулировать и птичьи, и эпидемические штаммы вируса. В результате они могут вступать в реассортацию", — заявил вирусолог, отметив, что "мы можем получать вирусы с новыми биологическими свойствами". Это, по словам ученого, происходит один раз в десять-сорок лет.