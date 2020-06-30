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Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал сообщения о том, что... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:00
михаил щелканов
коронавирус covid-19
россия
дальневосточный федеральный университет
свиной грипп
общество
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михаил щелканов, коронавирус covid-19, россия, дальневосточный федеральный университет, свиной грипп, общество

Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию

17:00 30.06.2020
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© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / Hoda Bogdan
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал сообщения о том, что китайские ученые нашли ранее неизвестный штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию.
Вирусолог отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию человека.
"И очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию", — пояснил Щелканов.
Это, по его словам, является свидетельством того, что современные молекулярные вирусологические методы дают возможность при грамотном и регулярном использовании предотвращать пандемические ситуации.
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Ученый также пояснил, что медицина после эпидемии коронавируса гораздо лучше готова, а Россия также продемонстрировала прекрасные результаты.
"Все сделано для того, чтобы не только победить пандемию, а для того, чтобы эта победа дала нам толчок к последующему развитию. Не думаю, что дальше будет хуже, дальше должно быть только лучше", — заявил вирусолог.
Он также отметил, что у этого штамма свиного гриппа есть пандемический потенциал. Однако, реализует ли он его — это, по мнению Щелканова, является вопросом времени.

"Вообще хорошо известно, что ансамбль клеток свиньи таков, что в их организме одновременно могут циркулировать и птичьи, и эпидемические штаммы вируса. В результате они могут вступать в реассортацию", — заявил вирусолог, отметив, что "мы можем получать вирусы с новыми биологическими свойствами". Это, по словам ученого, происходит один раз в десять-сорок лет.

Ранее в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование китайских ученых. В нем говорится о том, что свиней следует рассматривать в качестве промежуточных хозяев или даже "сосудов для смешивания" в процессе генерации вирусов пандемического гриппа.
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Михаил ЩелкановКоронавирус COVID-19РоссияДальневосточный федеральный университетСвиной гриппОбщество
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