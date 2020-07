Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию

Ранее в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование китайских ученых. В нем говорится о том, что свиней следует рассматривать в качестве промежуточных хозяев или даже "сосудов для смешивания" в процессе генерации вирусов пандемического гриппа.