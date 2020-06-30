Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал сообщения о том, что китайские ученые нашли ранее неизвестный штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию.
Вирусолог отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию человека.
"И очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию", — пояснил Щелканов.
Это, по его словам, является свидетельством того, что современные молекулярные вирусологические методы дают возможность при грамотном и регулярном использовании предотвращать пандемические ситуации.
Ученый также пояснил, что медицина после эпидемии коронавируса гораздо лучше готова, а Россия также продемонстрировала прекрасные результаты.
"Все сделано для того, чтобы не только победить пандемию, а для того, чтобы эта победа дала нам толчок к последующему развитию. Не думаю, что дальше будет хуже, дальше должно быть только лучше", — заявил вирусолог.
Он также отметил, что у этого штамма свиного гриппа есть пандемический потенциал. Однако, реализует ли он его — это, по мнению Щелканова, является вопросом времени.
"Вообще хорошо известно, что ансамбль клеток свиньи таков, что в их организме одновременно могут циркулировать и птичьи, и эпидемические штаммы вируса. В результате они могут вступать в реассортацию", — заявил вирусолог, отметив, что "мы можем получать вирусы с новыми биологическими свойствами". Это, по словам ученого, происходит один раз в десять-сорок лет.
Ранее в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование китайских ученых. В нем говорится о том, что свиней следует рассматривать в качестве промежуточных хозяев или даже "сосудов для смешивания" в процессе генерации вирусов пандемического гриппа.