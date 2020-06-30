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Минприроды намерено увеличить экологические штрафы
Штрафы за экологические нарушения могут быть увеличены вдвое, сообщили журналистам в Минприроды. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:59
министерство юстиции рф (минюст россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство юстиции рф (минюст россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды намерено увеличить экологические штрафы

16:59 30.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Штрафы за экологические нарушения могут быть увеличены вдвое, сообщили журналистам в Минприроды.
"Министерство выступило с инициативой об увеличении административных штрафов за нарушение экологического законодательства вдвое. Соответствующие предложения уже направлены в Минюст, ждем их одобрения и дальше запустим процесс с внесением изменений. Рассчитываем, что в четвертом квартале 2020 года штрафы уже будут изменены", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, изменения коснутся штрафов по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафы будут увеличены за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, за порчу земель и нарушение правил охоты на водных объектах.
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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