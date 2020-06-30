Минприроды намерено увеличить экологические штрафы

Как уточнили в ведомстве, изменения коснутся штрафов по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафы будут увеличены за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, за порчу земель и нарушение правил охоты на водных объектах.