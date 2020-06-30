https://ria.ru/20200630/1573695677.html
Минприроды намерено увеличить экологические штрафы
Штрафы за экологические нарушения могут быть увеличены вдвое, сообщили журналистам в Минприроды. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:59
2020-06-30T16:59
министерство юстиции рф (минюст россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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https://ria.ru/20200605/1572548155.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство юстиции рф (минюст россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество