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Чавушоглу назвал действия Франции в Ливии "разрушительными"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция прилагают усилия для прекращения огня в Ливии, а действия Франции охарактеризовал... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:59
россия
петер сийярто
мевлют чавушоглу
франция
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, петер сийярто, мевлют чавушоглу, франция, ливия, турция, в мире

Чавушоглу назвал действия Франции в Ливии "разрушительными"

16:59 30.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция прилагают усилия для прекращения огня в Ливии, а действия Франции охарактеризовал как "разрушительные", сообщило агентство Anadolu.
По словам Чавушоглу, Франция негласно поддерживает главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, поставляя оружие в Ливию.
"Париж на словах отвергает поддержку путчистов, однако по факту французское оружие закупается ОАЭ и поставляется в Ливию. Париж нечестен в своих действиях", - заявил турецкий министр на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Кроме того, он добавил, что НАТО называет угрозой присутствие России в Ливии, но при этом Франция "играет на руку России на севере Африки". В то же время агентство со ссылкой на слова министра заявляет, что "Турция и Россия прилагают усилия для прекращения огня в Ливии".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция играет в Ливии "опасную игру" и подчеркнул, что действия Анкары противоречат обязательствам, взятым на международной конференции в Берлине. В ответ на это пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что слова об "опасной игре" можно объяснить "лишь помутнением рассудка".
Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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29 ноября 2019, 19:10
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РоссияПетер СийяртоМевлют ЧавушоглуФранцияЛивияТурцияВ мире
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