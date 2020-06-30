Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573695392.html
Врио калужского губернатора Шапша подал документы на выборы главы региона
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша во вторник подал документы в региональный избирком для регистрации на участие в выборах главы региона. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:59
владислав шапша
калужская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:57:1365:825_1400x0_80_0_0_17cf2a5c96c46b04507fa72896aa7a45.jpg
https://ria.ru/20200616/1573013520.html
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:57:1365:825_1400x0_80_0_0_17cf2a5c96c46b04507fa72896aa7a45.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1400x0_80_0_0_d97b758ed60cf07301b63b7e34211c03.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1365_1400x0_80_0_0_a6fac3097436ec228c4e010c045d4c95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калужская область, политика

Врио калужского губернатора Шапша подал документы на выборы главы региона

16:58 30.06.2020 (обновлено: 17:59 30.06.2020)
79
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша во вторник подал документы в региональный избирком для регистрации на участие в выборах главы региона.
Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября.
Андрей Турчак
16 июня, 16:27
Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах
"Передал в региональную избирательную комиссию все необходимые документы для выдвижения моей кандидатуры на пост губернатора Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он приложил видеоролик, на котором передает в избирком пакет документов.
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
Представитель облизбиркома сообщила РИА Новости, что во вторник на участие в выборах также подала документы секретарь регионального отделения "Справедливой России" Надежда Ефремова.
000001
Обсудить 0
Владислав ШапшаКалужская областьПолитика
Рекомендуем
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В ОНФ призвали взять на вооружение опыт многодневного голосования
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Александр Богомаз подал документы на выборы губернатора Брянской области
Здание администрации Иркутской области
На пост губернатора Приангарья претендуют 17 человек
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме планируют обсудить с ОП фейковые публикации о голосовании
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Вид на Кострому с Волги
На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов
Урна для голосования с бюллетенями
В Раменках аннулировали бюллетени на участке, где нашли нарушения
Фельдшер скорой медицинской помощи
В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 44
Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил немедленно реагировать на нарушения при голосовании
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды намерено увеличить экологические штрафы
Символика RT
СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
Лента новостейМолния