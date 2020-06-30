Врио калужского губернатора Шапша подал документы на выборы главы региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша во вторник подал документы в региональный избирком для регистрации на участие в выборах главы региона.

Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября.

"Передал в региональную избирательную комиссию все необходимые документы для выдвижения моей кандидатуры на пост губернатора Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он приложил видеоролик, на котором передает в избирком пакет документов.

Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.