Врио калужского губернатора Шапша подал документы на выборы главы региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша во вторник подал документы в региональный избирком для регистрации на участие в выборах главы региона.
Досрочные выборы губернатора Калужской области назначены на 13 сентября.
"Передал в региональную избирательную комиссию все необходимые документы для выдвижения моей кандидатуры на пост губернатора Калужской области", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он приложил видеоролик, на котором передает в избирком пакет документов.
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
Представитель облизбиркома сообщила РИА Новости, что во вторник на участие в выборах также подала документы секретарь регионального отделения "Справедливой России" Надежда Ефремова.