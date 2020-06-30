Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573695341.html
В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 44
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 44, выздоровели более 2,9 тысячи человек, сообщило в четверг... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:57
распространение нового коронавируса
ивановская область
вичуга
ярославль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
https://ria.ru/20200629/1573638982.html
ивановская область
вичуга
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1268:0:2758:1117_1400x0_80_0_0_778ce9c71f37af073769e460cf7498b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_891:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_3cddb92ed8ad83f44fea935a6330caa5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, вичуга, ярославль, общество

В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 44

16:57 30.06.2020
220
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 44, выздоровели более 2,9 тысячи человек, сообщило в четверг правительство региона.
По состоянию на 30 июня, в Ивановской области зарегистрирован 4691 случай новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 70 диагнозов. Из новых случаев: 48 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 20 человек. Двое больных прибыли в регион из Ярославля. За сутки выписаны 54 человека.
"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2923 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. В статистику летальности за последние сутки включен один случай. Это пациент 70 лет из Вичуги. Как и во всех предыдущих случаях имелись сопутствующие патологии. Суммарно 44 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались", - говорится в сообщении.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
29 июня, 16:46Распространение нового коронавируса
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
В стационаре на данный момент находятся 696 человек, в том числе на койках с кислородом – 280 человек. На аппаратах ИВЛ – 14 пациентов.
По данным облправительства, в общежитии Ивановского госуниверситета у пятерых студентов выявлен COVID-19. Сейчас общежитие переведено в режим обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаИвановская областьВичугаЯрославльОбщество
Рекомендуем
Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил немедленно реагировать на нарушения при голосовании
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В ОНФ призвали взять на вооружение опыт многодневного голосования
Владислав Шапша
Врио калужского губернатора Шапша подал документы на выборы главы региона
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени
Символика RT
СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды намерено увеличить экологические штрафы
Вологда
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Чавушоглу назвал действия Франции в Ливии "разрушительными"
Сербия
В Сербии умерли три пациента с коронавирусом
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Александр Богомаз подал документы на выборы губернатора Брянской области
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Ученые выяснили, какие препараты снижают риск заразиться коронавирусом
Ученый работает с микроскопом
Вирусолог оценил новый штамм гриппа, способный вызвать пандемию
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Москве объяснили централизованное голосование в больнице в Коммунарке
Врачи в госпитале COVID-19
Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней
Сент-Олбанский собор в британском графстве Хартфордшир
В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
Лента новостейМолния