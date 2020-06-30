В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 44

В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

В стационаре на данный момент находятся 696 человек, в том числе на койках с кислородом – 280 человек. На аппаратах ИВЛ – 14 пациентов.