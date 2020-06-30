В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 44

ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 44, выздоровели более 2,9 тысячи человек, сообщило в четверг правительство региона.
По состоянию на 30 июня, в Ивановской области зарегистрирован 4691 случай новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 70 диагнозов. Из новых случаев: 48 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 20 человек. Двое больных прибыли в регион из Ярославля. За сутки выписаны 54 человека.
"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2923 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. В статистику летальности за последние сутки включен один случай. Это пациент 70 лет из Вичуги. Как и во всех предыдущих случаях имелись сопутствующие патологии. Суммарно 44 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались", - говорится в сообщении.
В стационаре на данный момент находятся 696 человек, в том числе на койках с кислородом – 280 человек. На аппаратах ИВЛ – 14 пациентов.
По данным облправительства, в общежитии Ивановского госуниверситета у пятерых студентов выявлен COVID-19. Сейчас общежитие переведено в режим обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.