СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии

"Можно только сожалеть об этом. Это очередной случай нарушения свободы слова и свободы распространения информации", - рассказал Соловьев.

В Прибалтике, по словам главы СЖР, подобные меры в отношении российских СМИ предпринимаются "давно и планомерно". "Я думаю, что многие зарубежные и всемирные журналистские правозащитные организации должны на это обратить внимание. И мы, конечно, сообщим об этом факте в Международную федерацию журналистов", - отметил Соловьев.