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СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии
Союз журналистов России сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете Латвией вещания телеканала RT и призывах к странам ЕС последовать ее примеру,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:31
запрет rt в латвии
телеканал rt
соловьев владимир (журналист)
международная федерация журналистов
союз журналистов россии
дмитрий киселев
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353
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СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии

16:56 30.06.2020 (обновлено: 17:31 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСимволика RT
Символика RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Союз журналистов России сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете Латвией вещания телеканала RT и призывах к странам ЕС последовать ее примеру, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Нацсовет по СМИ Латвии заявил, что запретил вещание семи телеканалов RT. В число запрещенных вошли RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Нацсовет объяснил свое решение тем, что телеканалами "владеет" Дмитрий Киселев, в отношении которого введены европейские санкции, хотя Киселев не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ - МИА "Россия сегодня".
"Можно только сожалеть об этом. Это очередной случай нарушения свободы слова и свободы распространения информации", - рассказал Соловьев.
В Прибалтике, по словам главы СЖР, подобные меры в отношении российских СМИ предпринимаются "давно и планомерно". "Я думаю, что многие зарубежные и всемирные журналистские правозащитные организации должны на это обратить внимание. И мы, конечно, сообщим об этом факте в Международную федерацию журналистов", - отметил Соловьев.
Секретарь СЖР Тимур Шафир отметил, что это далеко не первый пример подобного нарушения прав журналистов в Латвии. "(Это) решение является безусловным актом дискриминации российских СМИ и очевидным примером нарушения базовых принципов свободы слова и распространения информации. Официальное основание для подобного решения, равно как призывы к другим медиарегуляторам стран ЕС действовать подобным образом вызывают лишь недоумение и вопросы о том, как сильно расходятся слова о приверженности принципам свободы журналистики и их практическое применение в Латвии", - сказал Шафир РИА Новости.
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Киселев прокомментировал запрет RT в Латвии
Киселев ранее назвал решение о запрете вещания RT показателем уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Он отметил, что заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
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Запрет RT в ЛатвииТелеканал RTСоловьев Владимир (журналист)Международная федерация журналистовСоюз журналистов РоссииДмитрий КиселевЛатвияРигаВильнюсТаллинОбщество
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