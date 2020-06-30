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В Вологодской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности и действующие карантинные ограничения, введенные в Вологодской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 13 РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:55
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вологодская область, общество

В Вологодской области продлили режим повышенной готовности

16:55 30.06.2020
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CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда
CC0 / igorselivanovskiy /
Вологда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности и действующие карантинные ограничения, введенные в Вологодской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
По словам губернатора Олега Кувшинникова, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1607 заболевших с приростом за последние сутки 21 человек, при этом уровень заболеваемости ниже среднероссийского, а ежедневный прирост в последнее время составляет порядка 1%.
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"Самый популярный вопрос, который мне задают вологжане в соцсетях: когда мы, наконец, перейдем к третьему этапу и снимем все ограничения? Я, как губернатор, заинтересован в том, чтобы жизнь как можно скорее вернулась в нормальное русло. Но в то же время я понимаю свою ответственность за ваши жизни и ваше здоровье", - цитируются в сообщении его слова.
По мнению Кувшинникова, в настоящее время в регионе нет четкого тренда к снижению заболеваемости. Ежедневный прирост стабилен – порядка 20 человек ежедневно. "Сейчас нам важно дождаться более положительных трендов, когда решение о снятии дальнейших ограничений можно будет принять без опасения за последующий рост заболевания… Сейчас очень важно удерживать стабильность ситуации до момента, когда снижение количества заболевших на Вологодчине будет очевидным, откат к взрывному росту нам не нужен. И тогда, с соблюдением всех необходимых показателей, совершенно спокойно мы снимем ограничения третьей волны", - сказал губернатор.
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Отмечается, что одним из факторов, который помог сохранить в регионе относительную эпидемиологическую стабильность, стала работа КПП на въезде в область и крупные города, а также цифровые пропуска и необходимость сохранения режима самоизоляции в течение 14 дней всем приезжающим из других субъектов РФ.
"Количество заболевших и прирост в близлежащих субъектах значительно выше. Именно поэтому было принято решение сохранить все ограничения, действующие на въезд в регион. В соответствии с текущей динамикой заболеваемости руководителем оперштаба принято решение продлить действие режима "Повышенная готовность" и карантинных мероприятий по 13 июля включительно", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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