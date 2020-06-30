Онлайн-конференция о всероссийском проекте "Многодетная Россия"

- заместитель Министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;- член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Алексей СИТНИКОВ;- первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана ВИДЕНЕЕВА;- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;- руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья КАРПОВИЧ;- актриса Екатерина КЛИМОВА;- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ.К участию приглашена:- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.Проект "Многодетная Россия" направлен на объединение больших семей, решение задач по улучшению качества их жизни и формирование позитивного образа. Он является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране.Также на пресс-конференции будут представлены фотографии-победители всероссийского конкурса "От трех до бесконечности", состоится фотовыставка "Владимир Путин и российские семьи".