Онлайн-конференция о всероссийском проекте "Многодетная Россия"

Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Алексей СИТНИКОВ;
- первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана ВИДЕНЕЕВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья КАРПОВИЧ;
- актриса Екатерина КЛИМОВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ.
К участию приглашена:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.
Проект "Многодетная Россия" направлен на объединение больших семей, решение задач по улучшению качества их жизни и формирование позитивного образа. Он является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране.
Также на пресс-конференции будут представлены фотографии-победители всероссийского конкурса "От трех до бесконечности", состоится фотовыставка "Владимир Путин и российские семьи".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Алексей СИТНИКОВ;
- первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана ВИДЕНЕЕВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья КАРПОВИЧ;
- актриса Екатерина КЛИМОВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ.
К участию приглашена:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.
Проект "Многодетная Россия" направлен на объединение больших семей, решение задач по улучшению качества их жизни и формирование позитивного образа. Он является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране.
Также на пресс-конференции будут представлены фотографии-победители всероссийского конкурса "От трех до бесконечности", состоится фотовыставка "Владимир Путин и российские семьи".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru