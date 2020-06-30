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Онлайн-конференция о всероссийском проекте "Многодетная Россия"
8 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященная всероссийскому проекту "Многодетная Россия".
2020-06-30T16:54
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573694989.jpg?1593525269
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о всероссийском проекте "Многодетная Россия"

16:54 30.06.2020
20
8 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященная всероссийскому проекту "Многодетная Россия".
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Участники:
- заместитель Министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга БАТАЛИНА;
- член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Алексей СИТНИКОВ;
- первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана ВИДЕНЕЕВА;
- председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина ГОРДЕЕВА;
- руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья КАРПОВИЧ;
- актриса Екатерина КЛИМОВА;
- телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ.

К участию приглашена:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.

Проект "Многодетная Россия" направлен на объединение больших семей, решение задач по улучшению качества их жизни и формирование позитивного образа. Он является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране.
Также на пресс-конференции будут представлены фотографии-победители всероссийского конкурса "От трех до бесконечности", состоится фотовыставка "Владимир Путин и российские семьи".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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