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В "Роскосмосе" заявили, что ракету "Ангара" могут сделать многоразовой
"Роскосмос" планирует разработать многоразовую версию ракеты "Ангара-А5" тяжелого класса, сообщили во вторник в госкорпорации. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:21
риа наука
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Ясно. Это значит что на разработку нужно ещё 15 лет и триллион рублей для начала. Вы бы хоть какую-то уже ракету сделали. А то до сих пор на королёвском наследии паразитируете.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ангара (ракета), космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" заявили, что ракету "Ангара" могут сделать многоразовой

16:54 30.06.2020 (обновлено: 17:21 30.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Роскосмос" планирует разработать многоразовую версию ракеты "Ангара-А5" тяжелого класса, сообщили во вторник в госкорпорации.
"Были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур" с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства ... При этом будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что модернизированная "Ангара-А5М" к моменту первого пуска в 2024 году будет улучшена. Масса конструкции будет снижена, также ракета получит модернизированные двигатели и систему управления.

Идея многоразовости

В 2018 году один из идеологов ракет семейства "Ангара", генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предложил сделать многоразовой ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.
Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета "садится" на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.
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Приземлять ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. В случае, если многоразовая "Ангара" будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50% от потенциально возможных 37 тонн, отмечал Медведев.
Сообщалось, что создание многоразовый версии "Ангары" потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12%. Плюс, само возвращение ракеты потребует около 7% от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.
Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может быть снижена на 33-37% по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22-27%.
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"Ангару" запускали всего два раза, оба - с космодрома Плесецк. Первый раз - в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе - с Восточного.
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РИА НаукаАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Ясно. Это значит что на разработку нужно ещё 15 лет и триллион рублей для начала. Вы бы хоть какую-то уже ракету сделали. А то до сих пор на королёвском наследии паразитируете.
30 июня, 16:56
Станислав Попов
1300005
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