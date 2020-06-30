В "Роскосмосе" заявили, что ракету "Ангара" могут сделать многоразовой

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. " Роскосмос " планирует разработать многоразовую версию ракеты "Ангара-А5" тяжелого класса, сообщили во вторник в госкорпорации.

"Были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур" с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства ... При этом будет рассмотрен вариант создания РН "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизированная "Ангара-А5М" к моменту первого пуска в 2024 году будет улучшена. Масса конструкции будет снижена, также ракета получит модернизированные двигатели и систему управления.

Идея многоразовости

В 2018 году один из идеологов ракет семейства "Ангара", генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предложил сделать многоразовой ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.

Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета "садится" на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX

Приземлять ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. В случае, если многоразовая "Ангара" будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50% от потенциально возможных 37 тонн, отмечал Медведев.

Сообщалось, что создание многоразовый версии "Ангары" потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12%. Плюс, само возвращение ракеты потребует около 7% от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.

Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может быть снижена на 33-37% по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22-27%.

"Ангару" запускали всего два раза, оба - с космодрома Плесецк . Первый раз - в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году.