https://ria.ru/20200630/1573694862.html
Ученые выяснили, какие препараты снижают риск заразиться коронавирусом
Пациенты с ВИЧ меньше подвержены заболеванию COVID-19, если в ходе антиретровирусной терапии (АРТ) принимают комбинацию препаратов тенофовир и эмтрицитабин,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:53
2020-06-30T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, испания, в мире
МАДРИД, 30 июн – РИА Новости.
Пациенты с ВИЧ меньше подвержены заболеванию COVID-19
, если в ходе антиретровирусной терапии (АРТ) принимают комбинацию препаратов тенофовир и эмтрицитабин, сообщило министерство здравоохранения Испании
со ссылкой на данные исследования.
Результаты исследования говорят о том, что риск заболеть COVID-19 у пациентов с ВИЧ не выше, чем в целом у населения. При этом те из них, кто принимает тенофовир/эмтрицитабин (комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемая для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции), в меньшей степени подвержены заболеванию COVID-19, чем пациенты, проходящие другие курсы лечения, говорится в сообщении минздрава Испании.
Исследование проводилось в 60 клиниках, расположенных в различных частях страны, в нем приняли участие 77,5 тысячи пациентов с диагнозом ВИЧ. У 236 из них был диагностирован COVID-19, 151 доставили в больницы, 15 оказались в отделениях интенсивной терапии, 20 умерли.
Авторы исследования, опубликованного в американском журнале Annals of Internal Medicine, считают, что необходимы дополнительные анализы, чтобы подтвердить эффективность различных антиретровирусных препаратов для лечения COVID-19.
"Подтверждение этих данных будет большим достижением для предотвращения заражения санитарного персонала и уязвимых людей", - полагает минздрав.
В настоящее время в Испании проводятся различные клинические испытания, цель которых – оценить риск распространения COVID среди медперсонала. Это одно из самых широкомасштабных подобных исследований в Европе
. Оно проходит в 67 больницах в 14 автономных сообществах, в нем участвуют четыре тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.