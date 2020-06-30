Ученые выяснили, какие препараты снижают риск заразиться коронавирусом

Результаты исследования говорят о том, что риск заболеть COVID-19 у пациентов с ВИЧ не выше, чем в целом у населения. При этом те из них, кто принимает тенофовир/эмтрицитабин (комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемая для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции), в меньшей степени подвержены заболеванию COVID-19, чем пациенты, проходящие другие курсы лечения, говорится в сообщении минздрава Испании.