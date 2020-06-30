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Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:17
россия
шоу-бизнес
глеб никитин
анастасия волочкова
нижегородская область
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https://ria.ru/20200630/1573665774.html
https://ria.ru/20200630/1573676300.html
Закройте ее на пару месяцев, а потом вышлите из страны, надоела уже.
68
Волочкова умнее ментов и губернатора вместе взятых.
49
26
россия
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/100684/71/1006847106_0:558:1363:1325_1400x0_80_0_0_e8a496241f0a5b9b357e4e3e61ba94bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, шоу-бизнес, глеб никитин, анастасия волочкова, нижегородская область

Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево

16:51 30.06.2020 (обновлено: 21:17 30.06.2020)
13426
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
Она добавила, что ее имя якобы используется для отвлечения внимания людей от трудностей в регионе.
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В конце прошлой недели балерина опубликовала в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя село Дивеево закрыто на карантин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон для всех един и Волочкову накажут как нарушителя карантина.
Полицейские составили протоколы и выписали нарушителям штрафы. Позже в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как балерина скандалит с представителями администрации и полицейскими, обещая "своим именем урегулировать этот процесс".
Балерина Анастасия Волочкова
Вчера, 12:53
Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД
271137034147
Обсудить 26
РоссияШоу-бизнесГлеб НикитинАнастасия ВолочковаНижегородская область
Популярные комментарии
Закройте ее на пару месяцев, а потом вышлите из страны, надоела уже.
30 июня, 16:54
zzelip999
5340119
Волочкова умнее ментов и губернатора вместе взятых.
30 июня, 17:49
ВКВасилий Коновалов
8200138
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