https://ria.ru/20200630/1573694702.html
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:51
2020-06-30T21:17
россия
шоу-бизнес
глеб никитин
анастасия волочкова
нижегородская область
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https://ria.ru/20200630/1573665774.html
https://ria.ru/20200630/1573676300.html
zelip999
Закройте ее на пару месяцев, а потом вышлите из страны, надоела уже.
68
Василий Коновалов
Волочкова умнее ментов и губернатора вместе взятых.
49
26
россия
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, глеб никитин, анастасия волочкова, нижегородская область