В МИД прокомментировали продление санкций США и ЕС против Сирии

"Эти тревожные оценки мы разделяем. Сирийским экономике, инфраструктуре и социальным объектам действительно нанесен огромный ущерб в результате многолетней вооруженной конфронтации и агрессии террористов. Одной из причин нынешней тяжелой ситуации являются и односторонние санкции, негативный эффект от которых не могут компенсировать ни донорские взносы, ни заявленные гуманитарные изъятия, которые на практике не работают. Сирийцы, пережившие худшие годы войны и разгула терроризма, теперь вынуждены противостоять "экономическому удушению" и санкционной блокаде, что иначе как коллективным наказанием не назовешь", - сказал Вершинин.