В МИД прокомментировали продление санкций США и ЕС против Сирии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американские санкции против Сирии в рамках так называемого "акта Цезаря" калечат сирийскую экономику и бьют по простым гражданам, при этом негативный эффект от односторонних санкций не могут компенсировать ни донорские взносы, ни гуманитарные изъятия, которые на практике не работают, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сожаление вызывает и то, что в преддверии конференции, 28 мая, Евросоюз принял решение о продлении незаконных односторонних санкций против Сирии, введенных в обход СБ ООН. До этого, 7 мая, аналогичное решение приняли в Вашингтоне, а затем, 17 июня, подкрепили его вступлением в силу так называемого "Акта Цезаря". На словах данный закон и санкции якобы направлены на защиту гражданского населения в Сирии, но на деле – калечат сирийскую экономику и бьют по простым сирийцам", - сказал Вершинин в ходе международной онлайн-конференции "Брюссель-4". Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.
Вершинин подчеркнул, что на конференции "с растущей тревогой говорилось о серьезном ухудшении социально-экономического положения в стране, приводились драматические цифры".
"Эти тревожные оценки мы разделяем. Сирийским экономике, инфраструктуре и социальным объектам действительно нанесен огромный ущерб в результате многолетней вооруженной конфронтации и агрессии террористов. Одной из причин нынешней тяжелой ситуации являются и односторонние санкции, негативный эффект от которых не могут компенсировать ни донорские взносы, ни заявленные гуманитарные изъятия, которые на практике не работают. Сирийцы, пережившие худшие годы войны и разгула терроризма, теперь вынуждены противостоять "экономическому удушению" и санкционной блокаде, что иначе как коллективным наказанием не назовешь", - сказал Вершинин.
Замминистра при этом подчеркнул, что ключевые для Сирии вопросы, будь то возвращение беженцев или оказание гуманитарного содействия и продвижение политического процесса, не должны обсуждаться без представителей законного правительства САР. Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4", организованная Евросоюзом при содействии ООН, прошла без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения. При этом в ЕС заявляют, что не будут участвовать в реконструкции Сирии, пока там не произойдет "политическая трансформация".
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.